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Zırhlı araç kontrolden çıktı: 1 polis şehit

Zırhlı araç kontrolden çıktı: 1 polis şehit.11069
  • Giriş : 09.09.2017 / 19:23:00

Van'da polis memurlarının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada bir polis memuru şehit oldu.

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Sepet Beşik

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının içerisinde bulunduğu zırhlı polis aracı, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan araçta bulunan 4 polis memurundan 1'i şehit olurken, 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için yola çıktığı belirtildi.

Habertürk

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