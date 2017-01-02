Ziya Altunyaldız gündemi değerlendirdi
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Cengiz Kürkçü ile Levent Babayiğit’in eşlik ettiği basın toplantısında AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ülke ve Konya gündemini ele aldı.
İşte Altunyaldız’ın basın toplantısından önemli başlıklar ve ayrıntıları;
Lojistik Köy Projesi
Konya’yı denizle buluşturmayı önemsiyoruz. Bağlamda uzun bir süredir Konya gündemindeki Lojistik Köy Projesi’nin yapım ihalesini 15 Aralık’ta yaptık. İhaleyi kazanan firmayı da 15 gün içinde öğrenmiş olacağız. 200 Milyon TL’ye mal olacak bu yatırımın Konya’yı rekabette çok ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Bu projenin 2018 sonu veya 2019’un başında hizmete gireceğini planlıyoruz.
Yeni Hızlı Tren Garı Projesi
Yeni Hızlı Tren Garı Projesi ile ilgili de birkaç bilgi vermek istiyorum. Gar inşası için kazı çalışmaları başladı. Yıkım işlerinde de sona yaklaşıldı. İnşa çalışmaları inşallah önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu proje de yine 2018 sonu veya 2019’un başında hizmete gireceğini planlıyoruz. Bu bağlamda Hızlı Tren Garı da Konya’nın yolcu taşımacılığında önemli rol oynamaya devam edecek.
Konya Çevre Yolu Projesi
Konya’nın önemli bir başka önemli projesi de Konya Çevre Yolu’dur. Bu proje de son hızla devam ediyor. Bu kapsamda çevre yolumuzun 22 kilometrelik kısmı bitme aşamasında. Geriye kalan yani Karaman – Ereğli – Ankara – Afyon aksındaki 46 km’lik bölümünün ihalesi 20 Ocak’ta yapılacak. İnşallah bu bölüm 2018’de tamamlanmış olacak.
Metro Projesi
Konya’nın ulaşımını bir hayli rahatlatacak, ulaşımı konforlu ve çok daha hızlı hale getirecek olan metro projemizin çalışmaları da son hızla devam ediyor. Necmettin Erbakan – YHT – Meram Hattı ile ilgili proje çalışması Aralık sonunda bitti. Proje bakanlığa gönderildi. İnşallah proje 2017 yatırım planına girmesi için Kalkınma Bakanlığı’na gönderecek. Yine Kampus – YHT hattı ile ilgili çalışmayı da takip ediyoruz.
Özellikle Alacabel’den sonra Antalya – Akseki güzergâhının yol yapımı da 2017 yatırım planı içerisine girdi. Dolayısıyla Seydişehir’den Antalya’ya ulaşacak yatırım da realize olmuş durumda…
Yeni Anayasa Çalışmaları
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yoğun çalışmalar sonucunda anayasa teklifimiz anayasa komisyonundan geçti. Neden yeni anayasa istedik? Türkiye cumhuriyeti dünden bugüne vesayet sistemi altında millet iradesinin tecellisi olan seçilmiş parlamentosunu kesen ve onu askıya alan ve zaman zaman yok eden bir süreçten geçti. 60 ihtilalı, 71 muhtıra ve 80 ihtilalından sonra ortaya çıkan anayasalarda millet iradesi kısıtlandı. Halkın kendi iradesi, askeri vesayetle engellendi. Bu nedenle anayasadaki vesayetçi sistemi devam ettiren kurum kuruluş ve sistemin değiştirilmesini amaçlayan bir çalışma bu. Bunu da millete götürme yönünde bir irademiz var. Yine bu çalışma ile siyasi istikrarı oluşturmak hedefindeyiz.
Ekonomideki Gelişmeler
Piyasayı rahatlatacak ve 2017’yi 2016’ya göre daha güzel geçirmeyi hedefleyen yeni düzenlemeler yaptık. Malumunuz 2016’da bizim hem ekonomik performansımızı, hem dış ticaretimizi hem de turizm gelirlerimizi etkileyen küresel ve bölgeler krizler yaşadık. Rusya ile yaşanan kriz, küresel pazarlardaki dalgalanmalar ve ihanet çetesi FETÖ’nün işgal girişimleri, ekonomimizi kısmen etkilese de aldığımız tedbirler, bütçe disiplini ve finans kuruluşlarının mali gücü ve üretim çarklarının dönmesi sayesinde 2016’da çok önemli bir kriz yaşamadık.
Altunyaldız; “Piyasaların daralmasını beklemiyoruz”
Yine kısa vadeli döviz hareketleri yaşadık. Özellikle İngiltere’nin AB’den çıkması, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi ve bununla birlikte yeni başkanın ortaya koyacağı politikaların öngörüleri ile ABD doları, değer kazandı. Bizler de esnafımıza çiftçimize KOSGEB eli ile 3 yıl vadeli faizsiz kredi sağladık. TOBB ve diğer odalar da nefes kredileri verdi. Yine ilk defa Kredi Garanti Fonu’nun teminatı ile ihracatçı, tüccar ve esnafa yüzde 85’ten yüzde 100’e varana kadar 250 milyar TL’ye kadar kredi hacmi oluşturduk.
Tüm bunlar ekonomimizin daralmaması, üretimin ve istihdamın sürmesi adına yaptığımız işlerdir. Bugün OECD içerisinde 2008’den sonra en fazla istihdam üreten ülkeyiz. Gelir dağılımını en adil bir şekilde düzenleyen ülkelerin başındayız. Sosyal devlet olma yolunda yine en iyi performans sağlayan ülkeyiz. Bu süreçte bazı sıkıntılar oldu mu? Evet oldu. Ama bunlar bizi uzun vadede etkileyecek düzeyde değil.
Asgari ücret de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız tarafından açıklandı. Geçtiğimiz yıl bin 300 lira olan asgari ücret, bu yıl yüzde 8’lik bir artış ile bin 404 lira oldu. Dolayısıyla bizler piyasaların daralmasını beklemiyoruz. Üretici ve tüketici güven endeksi gayet iyi durumda. Tüketicinin alım gücü iyi durumda. Yatırımcının işlerini sürdürebilmesi adına yaptığımız çalışma iyi durumda. Dolayısıyla 2017’nin 2016’ya oranla çok daha iyi olacağına inanıyoruz…
İstanbul’daki Terör Saldırısı
Terörü lanetliyorum. Terör, küresel bir sorun. O halde mücadele de küresel olmalı. Özellikle tüm dünyanın yaşadığı ancak küresel bir duruş gösteremediği terör, maalesef 2016’da da hem bölgemizde hem de dünyada büyük katliamlar yaptı. 2016’da birliğimizi, ilerleyişimizi ve gücümüzü çekemeyen PKK, FETÖ, DAİŞ ve PKK gibi terör örgütleri, ülkemizde kaos yaratmaya çalıştı. Ancak bizler, yüzyıllarca dünya medeniyetleri kurduk. O yüzden ne bu örgütler ne de ağababaları bizleri yıldıramaz. Bu vesile ile önceki gün meydana gelen terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim… Şu açıkça bilinmelidir ki Türkiye bu ve buna benzer hiçbir saldırıya boyun eğmeyecek ve Türkiye’nin olmadığı bir oyun kuruculuk, plan veya anlaşma başarıya ulaşamaz.
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