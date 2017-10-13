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Zonguldak'ta 3 avukat FETÖ'den tutuklandı

Zonguldak'ta 3 avukat FETÖ'den tutuklandı.14171
  • Giriş : 13.10.2017 / 17:41:00

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 3 avukat FETÖ'den tutuklandı.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik Zonguldak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı bulunan 3 avukat tutuklandı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 3 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, serbest avukatlık yapan S.A.'yı Alaplı'da, B.Ö. ve eşi D.Ö.'yü Ereğli'de gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, 3 avukatın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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