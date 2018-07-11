Zonguldak'ta 6 kişiye FETÖ'den gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik başarılı operasyonlar devam ediyor. Son olarak Zonguldak'ta 6 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kadın şüpheli M.A. ile M.A, B.D. ve Ö.F.E'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.
Operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
TRT
DİĞER HABERLER
TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.
Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi
İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda korkunç bir kaza meydana geldi.
Malatya'da dondurma fabrikasında yangın
Malatya'da dondurma fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.