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Zonguldak'ta 6 kişiye FETÖ'den gözaltı

Zonguldak'ta 6 kişiye FETÖ'den gözaltı.14171
  • Giriş : 11.07.2018 / 15:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak'ta operasyonlar başlatıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik başarılı operasyonlar devam ediyor. Son olarak Zonguldak'ta 6 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Zonguldak ve Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kadın  şüpheli M.A. ile M.A, B.D. ve Ö.F.E'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep  telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar  sürüyor.

TRT

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