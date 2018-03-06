Zonguldak'ta FETÖ'den 19 kişi gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 19 asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce askeri okuldan ihraç edilen öğrenciler H.K., H.İ.Y., C.A., A.M.K., E.G. ve Ç.E. ile aralarında teğmen, üsteğmen, astsubayların bulunduğu muvazzaf askerler Y.E.E, A.Y., İ.A., Z.M., M.Y., A.C., H.Ö., İ.M., T.Ö., K.Ü., A.K. ve daha önce açığa alınan U.K. ile H.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Teröristler Afrin'e silah sevk ediyor
TSK'nın operasyon yürüttüğü teröristler Afrin'e silah sevk ediyor.
İzmir'de huzur operasyonu: 490 kişi yakalandı
İzmir'de huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlarda 490 kişi yakalandı.
Müjdeli haber geldi! 10 bin polis alınacak
Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne 10 bin polis alınacağı öğrenildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu.