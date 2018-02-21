Zonguldak'ta FETÖ'den 5 kişi daha tutuklandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişinin örgütle bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bylock kullandıkları tespit edilen İ.Y., D.Y. ve H.İ.K.'nin yanı sıra mahrem imam olduğu iddia edilen S.E. ve öğrenci K.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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