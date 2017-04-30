Zonguldak'ta füze ele geçirildi!
Emniyet ekipleri, DAEŞ'ten şüpheleniyor.
Ukrayna'dan Zonguldak Limanı’na gemi ile gelen TIR’da yapılan aramada antitank füzelerine ait 4 parça ele geçirildi. Gözaltına alınan İran vatandaşı E.E., tutuklandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen füze parçalarıyla ilgili olarak 'Bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu tespit edilmiştir' denildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, Zonguldak Limanı'nda ele geçirilenlerin, terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’dan Zonguldak Limanı’na gelen İran vatandaşı E.E. idaresindeki araçta gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı.
Aracın kabin kısmında askeri dürbün ve mekanizma parçalarının görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, aynı dürbün ve mekanizmadan çekicinin rüzgarlığında ve malzeme dolabında da bulundu.
Söz konusu eşyaların bilgilerinin ilgili birimlerce paylaşıldığına yer verilen açıklamada, "Bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, PARA İÇİN TAŞIMIŞ...
Füze sistemini Kiev’de İran vatandaşı üniversite öğrencisinden İran’a götürmek üzere aldığını, teslimat sonucu parça başına ücret karşılığında anlaştığını beyan eden şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.
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