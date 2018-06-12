Zonguldak'ta kripto FETÖ operasyonu
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın TSK yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda, 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Zonguldak'a getirildi, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
TRT
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