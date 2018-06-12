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Zonguldak'ta kripto FETÖ operasyonu

Zonguldak'ta kripto FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 12.06.2018 / 09:51:00
  • Güncelleme : 12.06.2018 / 12:18:01

FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın TSK yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün  Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında,  "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 11  muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık  ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Karaman,  Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve  İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Zonguldak'a getirildi, diğer 2  şüphelinin yakalanması çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TRT

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