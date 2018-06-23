Zonguldak'ta madende göçük meydana geldi!
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden kötü haber geldi. Kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Göçğk altındaki 2 işçi ise 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde 16.00-24.00 vardiyasında eksi 360 ila 460 kotlarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 3 işçi mahsur kaldı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bir işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı işçi Ferdi Oral, olay yerinde bekletilen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
5 saat süren çalışma sonucu göçükte mahsur kalan diğer madenciler Mevlüt Karagül ve Recep Yurtseven bulundukları yerden alınarak kuyu başındaki asansörle yukarı çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kurtarma çalışması sırasında olay yerine gelen Mevlüt Karagül'ün kız kardeşi Hülya Çaylak ile diğer işçi yakınlarının tedirgin olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Jandarma ve polis ekipleri ise kuyu başında güvenlik önlemi aldı.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ile bazı milletvekili adayları da olay yerine gelerek kurum yetkililerinden bilgi aldı.
Vali Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Olayın hemen ardından kurtarma çalışması başlatıldığını belirten Çınar, "TTK'nın bu tür kazalarla ilgili tahlisiye ekibi Türkiye'nin en iyi ekibidir" dedi.
NTV
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