Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten hapis
Mahkeme usta sanatçı ile ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarfettiği sözler nedeniyle ünlü sanatçı Zuhal Olcay'a hapis cezası verildi.
İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Zuhal Olcay'ı suçlu buldu. Mahkeme, Zuhal Olcay'a 1 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi ile cezayı 10 aya düşüren mahkeme, daha önce kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile sabıkalı olan Olcay'ın bu cezasını ertelemedi.
HÜRRİYET
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