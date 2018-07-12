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Zuhal Olcay'a hapis cezası!

Zuhal Olcay'a hapis cezası!.20538
  • Giriş : 12.07.2018 / 15:06:00

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Zuhal Olcay ile ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Zuhal Olcay'a sarfettiği sözlerden dolayı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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