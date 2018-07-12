Zuhal Olcay'a hapis cezası!
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Zuhal Olcay'a sarfettiği sözlerden dolayı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
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