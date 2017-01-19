Facebook Twitter Rss

Zuhal Topal'ın programıyla ilgili şok iddia!

Zuhal Topal'ın programıyla ilgili şok iddia!.13677
  • Giriş : 19.01.2017 / 13:17:00

İzdivaç programından ayrılan Baha'nın iddiası, Zuhal Topal'ın programının bir kurgudan ibaret olduğuna işaret ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Zuhal Topal'ın programından ayrılarak zehir zemberek açıklamalarda bulunan Baba, Zuhal Topal'ın evlilik programının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri sürdü.

Baha'nın, gelin adaylarından Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesine sinirlendiği ve program bitişinde olay çıkardığı öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından yayınladığı videoda programdaki her şeyin sahte olduğunu belirten Baha, "Biz Naz ile birbirimizi seviyorduk. Naz'ı Ali ile oyunun içine dahil ettiler. İnsan sevdiğini bu tür oyunlar içinde olmasını gururuna yediremiyor. Cuma gününe kadar süreceğini söylediler. Bitecek diye beklerken, o anki sahneyle karşılaştım" dedi.

"50 KİŞİ BANA SALDIRDI"

Güvenliklerin kendisine saldırdığını öne süren damat adayı, "Stüdyodan çıktıktan sonra Naz'ın arabasına gidip oturdum. Naz geldi, sinirliydi biraz. Bağırarak konuşuyordu. Bu esnada güvenlikler saldırdı. Ardından orada kim varsa, yaklaşık 50 kişi hepsi bana saldırdı" şeklinde konuştu.



"LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR"

Zuhal TYopal ve ekibini hedef alan Baha, "Deniz'in arabasına bindirdiler. Arabasını tuz buz ettiler. Orada da linç etmeye kalkıştılar. Naz onlar için bir reyting aracı. Biz evlilik yolunda ilerlerken Naz'ın ayrılmasını kabul edemezlerdi. Birini diskalifiye etmeleri gerekiyordu. O da ben oldum" ifadelerini kullandı.

ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı!

Rusya, ABD'yi davet etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Acun Ilıcalı, Dominik'te Survivor'a hazırlıyor

Acun Ilıcalı, Dominik'te Survivor'a hazırlıyor

TV8'de yayınlanan Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı, Dominik'te hazırlıklarına devam ediyor.

Ufuk Bayraktar ve Bekir Develi Umre'ye gitti

Ufuk Bayraktar ve Bekir Develi Umre'ye gitti

Ünlü sunucu Bekir Develi ile oyuncu Ufuk Bayraktar, birlikte Umre'ye gitti.

 

Hande, iyi bir proje olmazsa oynamayacak

Hande, iyi bir proje olmazsa oynamayacak

Magazin dünyasının ünlü ismi Hande Ataizi, iyi bir proje beklediğini söyledi.

Yılmaz Erdoğan ağırlığı tiyatroya verecek!

Yılmaz Erdoğan ağırlığı tiyatroya verecek!

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, bundan sonra sinema filmine değil, tiyatroya ağırlık vereceğini söyledi

 

Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Eski manken Deniz Akkaya'nın başına korkunç bir kaza geldi.

Acun'un aşkı Şeyma Subaşı: Evleniyorum

Acun'un aşkı Şeyma Subaşı: Evleniyorum

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya mesajı heyecan yarattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya