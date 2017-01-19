Zuhal Topal'ın programıyla ilgili şok iddia!
Zuhal Topal'ın programından ayrılarak zehir zemberek açıklamalarda bulunan Baba, Zuhal Topal'ın evlilik programının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri sürdü.
Baha'nın, gelin adaylarından Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesine sinirlendiği ve program bitişinde olay çıkardığı öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından yayınladığı videoda programdaki her şeyin sahte olduğunu belirten Baha, "Biz Naz ile birbirimizi seviyorduk. Naz'ı Ali ile oyunun içine dahil ettiler. İnsan sevdiğini bu tür oyunlar içinde olmasını gururuna yediremiyor. Cuma gününe kadar süreceğini söylediler. Bitecek diye beklerken, o anki sahneyle karşılaştım" dedi.
"50 KİŞİ BANA SALDIRDI"
Güvenliklerin kendisine saldırdığını öne süren damat adayı, "Stüdyodan çıktıktan sonra Naz'ın arabasına gidip oturdum. Naz geldi, sinirliydi biraz. Bağırarak konuşuyordu. Bu esnada güvenlikler saldırdı. Ardından orada kim varsa, yaklaşık 50 kişi hepsi bana saldırdı" şeklinde konuştu.
"LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR"
Zuhal TYopal ve ekibini hedef alan Baha, "Deniz'in arabasına bindirdiler. Arabasını tuz buz ettiler. Orada da linç etmeye kalkıştılar. Naz onlar için bir reyting aracı. Biz evlilik yolunda ilerlerken Naz'ın ayrılmasını kabul edemezlerdi. Birini diskalifiye etmeleri gerekiyordu. O da ben oldum" ifadelerini kullandı.
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