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Zulme sessiz kalan askerlere tazminat cezası

Zulme sessiz kalan askerlere tazminat cezası.23901
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:40:00

Danimarka Savunma Bakanlığı, Irak'ta yaşanan zulme sessiz kaldığı için tazminata mahkum edildi.

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Danimarkalı askerler tarafından 2004'te Irak'ın Basra kenti  yakınlarında yakalandıktan sonra teslim edildikleri Iraklı yetkililer tarafından  kendilerine işkence yapıldığını iddia eden 23 Iraklının, Danimarka Savunma  Bakanlığı aleyhine açtığı dava karara bağlandı.

Kopenhag'daki Doğu Temyiz Mahkemesinin açıkladığı kararda, Danimarkalı  askerlerin, kötü muameleye maruz kalacaklarını bilmelerine rağmen Iraklı  sivilleri Iraklı askerlere teslim ettiğini dolayısıyla askerlerin sivillere  yapılan işkenceyi engellemediği belirtildi.

Kararda, gözaltına alınan sivillere Danimarkalı askerler tarafından  kötü muamelede bulunulmadığı ancak sivillerin tehlikede olduğunu bildikleri halde  Iraklı askerlere engel olmadıkları gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi.

Karara göre, Savunma Bakanlığı, 18 Iraklı sivile kişi başı 4 bin 716  dolar tazminat ödenecek.

Iraklı sivillerin avukatı Christian Harlang, sonucu zafer olarak  nitelendirerek, batılı ülkelerin gelecekte bu tarz durumlarda, sadece askeri  müdahaleyi değil aynı zamanda insan haklarını da göz önünde bulundurmaları  gerekeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, karara itiraz edeceklerini  belirterek, "Bu sorunlu bir karar. Çünkü bu Danimarka'yı yurt dışına asker  göndermeyle ilgili zor duruma sokuyor. Bu, bazı durumlarda güvenliğin ve insan  haklarının korunmasına katkı sağlayamayacağımız anlamına geliyor. Bunun kimseye  faydası olmaz." dedi.

23 IRAKLI DAVA AÇMIŞTI

Danimarkalı askerlerin Iraklı yetkililere kendilerini teslim etmesinin  ardından işkence gördüklerini öne süren 23 Iraklı, teslim edilmemeleri halinde  işkenceye maruz kalmayacaklarını savunmuştu.

İşkence görmelerinden sorumlu tuttukları Danimarka Savunma Bakanlığı  aleyhine dava açan 23 Iraklı, her biri için bakanlıktan 60 bin 1 Danimarka kronu  (yaklaşık 30 bin lira) tazminat istemişti.

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