İsviçre'de bulunan bir camiye silahlı saldırı!
İsviçre’nin bankalar kenti olarak bilinen Zürih’te bu akşam kent merkezinde bulunan bir camide silah sesleri duyuldu.
Polis camii ve çevresinde güvenlik güçlerini seferber etti. Alışveriş merkezi ve tren garına yakın olan Bahnhof caddesi yakınında bulunan camiye Somalili Müslümanların olduğu öğrenildi. Polis ve kurtarma ekipleri camide 3 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi. Camiye yakın mesafede bir köprü altında bulunan cesedin camide yaşanan silahlı tartışmadan çıkıp çıkmadığı henüz kesinleşmedi. Camide silahla ateş açan kişi veya kişilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İsviçre polisi alarma geçerken, sınır kapılarında denetimler de arttı.
Milliyet
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