1,2 Ton Ağırlığındaki Tosun 350 Bin Liraya

PAŞA’YI SATAN BESİCİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kütahya’da bir besicinin 1.2 ton ağırlığındaki ‘Paşa’ adlı kurbanlık tosunu 350 bin liraya satıldığı bildirildi. Bu satış, hayvanın cinsi ve ağırlığı ile dikkat çekti.

HAYVANIN GEÇMİŞİ VE SATIŞ DETAYLARI

Besici Ali Mercan, “Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan ‘Paşa’ koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık” şeklinde konuştu.