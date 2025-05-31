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1.2 Tonluk Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

1-2-tonluk-tosun-350-bin-liraya-satildi

KÜTAHYA’DA KURBANLIK TOSUN SATIŞI

Kütahya’da bir besici, 1.2 ton ağırlığında olan ‘Paşa’ isimli kurbanlık tosununu 350 bin liraya sattı. Besici Ali Mercan, bu konuda gazetecilere önemli bilgileri paylaştı.

PAŞA NASIL DOĞDU?

Mercan, “Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2.5 yaşında ve 1200 kilogram civarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık.” dedi. Toplamda 7 kişi bu hayvanı aldı ve kişi başı 50’şer bin lira ödedi. Neredeyse 80’er kilo et düşeceğini belirten Mercan, Paşa’nın adını da dedesinin adından aldığını ifade etti. “Ona çocuğumuz gibi baktık.” şeklinde ekledi.

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