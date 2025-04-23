1- 23 Nisan Bayramı Kutlanıyor

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

6 Nisan 1920 tarihinde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. açılış yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onunla birlikte gelen çocukları kabul edecek. Ayrıca Beştepe Millet Sergi Salonu’nda TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’ne katılım gerçekleştirecek. (Ankara/12.00/13.00/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN ETKİNLİKLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak ve Anıtkabir ile Birinci Meclis’te düzenlenecek törenlere katılım sağlayacak. Ayrıca TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek ve Tören Salonu’nda kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek olan Kurtulmuş, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona da ev sahipliği yapacak. (Ankara/09.00/09.15/10.00/11.00/11.30/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KATILIMI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir’deki resmi törene, Birinci Meclis’teki anma törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına, Birinci Meclis önündeki halk buluşmasına ve Anıtkabir’e yürüyüş etkinliğine katılacak. (Ankara/09.15/10.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

BİRBİRİNDEN FARKLI KUTLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temsili makam devir teslim törenine katılacak ve 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlik alanlarını ziyaret edecek. (Ankara/09.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY’UN ETKİNLİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi’ndeki İlk Adım: Yapay Destekli Dijital Sanat Sergisi ile CSO Ada Ankara’daki İstiklal Yolu: Mutlu Çocuk Yüzleri Sergisi’ni ziyaret edecek. (Ankara/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

HIZLI TARIM VE ORMAN FAALİYETLERİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, elma bahçesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. Valiliği, Belediye Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, MHP ile AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek. (Niğde/11.30/14.30/16.00/16.30/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ GELİŞMELERİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin’de resmi temaslarda bulunacak. (Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasında gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’TAN ZİYARETLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışına katılacak, ayrıca 57. Alay Milli Bilinç Kampı’nı ziyaret edecek. (Çanakkale/12.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR ALANINDA ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ilk ayağı olan Çanakkale Zafer Kupası yarışları, İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı önünde verilecek startla başlayacak. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ayrıca, UEFA İstanbul Ofisi’nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçlarında AS Monaco ile Barcelona, Olympiakos ile Real Madrid karşılaşacak. (Monako/20.00/Atina/20.30) Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Yunanistan’ın AEK ekibi, Fransa temsilcisi Nanterre’yi konuk edecek. (Atina/19.30) Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edecek. (Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile TFF Kadın Futbol Direktörlüğü tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulunacak. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kutlama düzenleyecek. Bu etkinliğe Başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri katılacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)