“1 Ağustos Doğalgaz Ücretleri Ne Kadar?”

SÜREKLİ ISINMA MALİYETİ ARTIYOR

Soğuk havaların gelmesiyle ısınma giderleri artmaya başladı. Ancak uzmanların önerilerine dikkat edenler faturalarını yüzde 30’a kadar düşürebiliyor. Birkaç basit değişiklikle enerji harcamalarını azaltmak mümkün. Herkesin düşük maliyetle geçireceği bu yaklaşık yedi aylık ısınma döneminde farklı yöntemler bulunuyor. Büyük şehirlerde yaygın olarak tercih edilen ısınma kaynağı doğalgaz. Türkiye’de 20 milyondan fazla doğalgaz abonesi var ve doğalgazın yüzde 25 ile 35’i konutlarda tüketiliyor. En son 1 Ağustos’ta konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl faturalar da kabarık olacak. Peki, faturaların düşürülmesi için hangi tasarruf yöntemleri uygulanabilir?

BASİT BAKIM İŞLEMLERİ TASARRUF SAĞLIYOR

Hürriyet’ten Özge Esen’in haberine göre; kombi ve petek bakımı, binaların ısı yalıtımı gibi önlemler maliyetleri düşürmek için kritik. Petek ve kombi bakım maliyetlerini sektördeki uzmanlarla araştırdık. Tesisatçılardan alınan bilgiye göre, petek temizliğinin maliyeti yedi peteğe kadar ortalama 1,200 TL ile 1,700 TL arasında değişiyor. Kombi bakımı, petek bakımıyla birlikte yaptırıldığında ek olarak 500 TL ile 1,000 TL daha ödeniyor. Yani hem kombi hem de petek bakımının toplam maliyeti ortalama 2,000 TL’yi buluyor. Tesisatçılar, bakım ve temizlik işlemlerinin ortalama bir buçuk saat sürdüğünü ifade ederek, “Bu önlem bile enerji maliyetlerinden yüzde 20-30 tasarruf ettirebilir” dedi.

YETKİLİ SERVİSLERİ TERCİH EDİN

Doğru kombi bakımında yapılması gerekenlerle ilgili DOSİDER’e (Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) başvurduk. Başkan Ekrem Erkut, kombi cihazlarının yıllık bakımlarının düzenli olarak yapılmasının ve mutlaka yetkili servislerden bu hizmetin alınmasının gerektiğine dikkat çekti. Erkut, “Tüketicilerimiz, kombi ve merkezi ısıtma sistemi cihazlarını dış hava sıcaklıkları düşmeden kontrol amaçlı devreye alsınlar ve kullanıcı seviyesinde ısıtma kontrollerini yapsınlar” diye ekledi. Ayrıca, kullanıcıların can ve ürün güvenliği için bakım/onarım hizmetlerini yalnızca yetkili servislerden alması gerektiğinin altını çizdi. “Servis ihtiyaçlarında yapılan basit web aramalarında karşılarına çıkan servis noktasının yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. En güvenli yöntem, ilgili markanın resmi web sitesinden yetkili servis bilgilerine ve çağrı merkezlerine ulaşmaktır.”

TASARRUF İÇİN ÖNERİLER

Erkut, tasarruf yöntemlerini de aktardı. İşte o yöntemlerden bazıları: “Kombiyi sürekli olarak açmak; daha fazla yakıt tüketimi yapar ve cihazın ömrünü kısaltır. Bunun yerine, kombinizi kısık ayarda devamlı çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlar. Tüketicilerin evlerinin kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonunu yaptırması gerekiyor. Giren ısı kadar çıkan da faturayı arttırır. Örneğin, çatıda izolasyon yoksa ısı kaybı yüzde 20 civarında olur. Termostatik radyatör valfleri takarak tam tasarruf sağlamak mümkün. Isıtma maliyetlerinizi, oda termostatı ve dış hava sensörü kullanarak da azaltabilirsiniz. Mantolama yaptırma imkanı olmayanlar, evlerindeki her bir radyatörün arkasına mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalı. Oda sıcaklığında her bir derecelik düşüş yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar.”

ENERJİ TASARRUFUNUN DEĞERİ

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, toplam enerjinin yüzde 32.7’sinin binalarda tüketildiğini vurguladı. “Bunun yüzde 80’i kışın ısınma, yazın ise soğutma için kullanılıyor. Türkiye, 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ödedi. Binalarımızı ısı yalıtımı ile daha az enerji tüketen yapılar haline getirmeyi başardığımızda her yıl yaklaşık 12-15 milyar dolarlık bir tasarruf elde edebiliriz” dedi. Yalıtım maliyetlerine değinen Eruslu, “Dış cephede ısı yalıtımı maliyeti kullanılan malzemeye ve tüketici tercihlerine göre değişiyor. Metrekare başına malzeme ve işçilik bedeli 350 ila 500 TL arasında. Isı yalıtım uygulamaları genel anlamda 2 ila 5 yıl içerisinde kendisini geri ödüyor. Yeni inşa edilen binaların ısı yalıtımı maliyetleri toplam bina maliyetinin yüzde 2 ila 3’üne denk geliyor” şeklinde konuştu.