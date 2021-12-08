1 aydır kayıp olan Kübra cinayet şüphelisi çıktı

1 aydır kayıp olan Kübra'nın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kayıplara karışan ve bir aydır kayıp olan Kübra’nın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, Kübra Ekin’in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım’da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekin’in en son Hazro ilçesi civarında görüldüğü bildirildi. Kübra Ekin’in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİYİ TEŞHİS EDEMEMİŞ

Bu arada Kübra Ekin’in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.’nın yakalandığı ortaya çıktı. Emniyete davet edilen Ekin’in ise teşhiste, ‘O, olup olmadığını bilmiyorum’ deyince Ö.A.’nın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ekin’in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması halen devam ediyor.