CUMHURBAŞKANI VE TBMM BAŞKANI PROGRAMLARINA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katılacak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı’na başkanlık ediyor. Tören, Ankara’da 14.30’da başlayacak ve toplantı 16.00’da gerçekleşecek.

Bunun yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, aynı etkinliğe katılacak. Kurtulmuş’un katılımı da Ankara’da 14.30’da gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANI VE CHP YETKİLİSİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta “Ebe ve Hemşireler Günü Programı”na iştirak edecek. Bu program da Ankara’da saat 11.30’da yapılacak. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısı da aynı saatte, yani 11.30’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılacak. Bu toplantı Ankara’da 11.00’de başlayacak. Aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ciro, inşaat maliyet ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak. Açıklama da Ankara’da 10.00’da yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Bu uluslararası toplantı Ankara’da gerçekleşecek. Ayrıca, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesi sonrası gelişmeler izleniyor. Türkiye’nin de dahil olduğu bu durum, Ankara’da takip ediliyor. Bunu yanı sıra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler de Gazze ve Kudüs’teki durumla bağlantılı olarak takip ediliyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından 22-25 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali’nin tanıtım toplantısı Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Bu toplantı 11.00’de başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 35. haftası ise Bellona Kayserispor ve Onvo Antalyaspor’un karşılaşmasıyla sona erecek. Bu maç, Kayseri’de 20.00’de yapılacak. Ayrıca Nesine 2. Lig play-off 2. tur ilk maçları da oynanacak. Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6’ncılık serisi ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, Görele Belediyespor’u Trabzon’da saat 15.00’te ağırlayacak. Ayrıca, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’de mücadele edecek Fenerbahçe Beko’nun medya günü İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek ve bu etkinlik 14.00’te başlayacak.