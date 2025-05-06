1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ödüller Programına Katılacak. 2. TBMM Başkanı Kurtulmuş Katılacak Ödüller Programına. 3. CHP Başkanı Özel Anma Programı’na Katılacak. 4. Aile Bakanı Protokol İmza Töreninde Bulunacak. 5. Hazine İki Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek. 6. THY Anadolu Efes Yunanistan’a Konuk Olacak

ÖDÜL TÖRENLERİ VE KATILIMCILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olacak. Program, Ankara’da saat 14.00’te gerçekleşecek. Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aynı etkinliğe iştirak edecek.

SİYASET GÜNDEMİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 10.00’da Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenecek “Üç Fidan Anma Programı”na katılım gösterecek. Ardından partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda saat 13.30’da konuşma yapacak. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine katılmak üzere Ankara’da saat 09.45’te bulunacak.

MECLİS TOPLANTILARI

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek amacıyla toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, Merkez Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapacak. Bu oturumlar, TBMM’de 15.00 ve 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

EKONOMİSEL ETKİNLİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa OSB lojman tanıtımı ve temel atma törenine katılım sağlayacak. Bu etkinlik Manisa’da saat 13.00’te yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu’nun tanıtım toplantısında bulunacak. Bu toplantı Ankara’da saat 09.30’da gerçekleşecek. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki devlet tahvili ihalesi düzenlemesi planlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu saat 14.30’da açıklayacak.

DÜNYA GÜNDEMİ

Almanya, Federal Meclis’te 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerin ardından yeni başkanını seçecek. Diğer yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler de dikkatle takip ediliyor.

THY Avrupa Ligi play-off’unda Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftası ise İstanbul’da Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçıyla sona erecek. Bu müsabaka saat 19.00’da yapılacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor’u Kocaeli’de saat 19.00’da konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında ise Inter, Barcelona’yı Milano’da saat 22.00’de ağırlayacak.

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