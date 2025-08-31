“1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, savaşların masumları etkilediğini belirtti. Gürbüz, “Gazze’de kan ve gözyaşı sona ersin” dedi

DÜNYA BARIAŞ GÜNÜ’NDE BARIŞ ÇAĞRISI

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yapan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, savaşların en çok masum insanları etkilediğini vurguladı. Gürbüz, “Gazze’de kan ve gözyaşı son bulsun” ifadesini kullandı. Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çeken Gürbüz, “Başta gözü dönmüş İsrail ve emperyalist güçler çıkarları uğruna çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden bombalar yağdırıyor. Akan kan ve gözyaşı, en çok Gazzeliler başta olmak üzere tüm masumları kendi topraklarında süründürmek istiyor” dedi.

BARIŞ KAVRAMININ ÖNEMİ

“Sakatlığın kaynağı savaşa hayır” sloganıyla bir barış çağrısı yaptıklarını ifade eden Gürbüz, “Barış zordur ama güzeldir. Savaş ise kolaydır ama katliam, gözyaşı ve kan demektir. Dünya Barış Günü vesilesiyle biz engelliler olarak savaşa karşı çıkıyor, insanlığın geleceği için barış istiyoruz” şeklinde konuştu.