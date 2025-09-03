DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NDE SANATIN GÜCÜ

1 Eylül Dünya Barış Günü, Sancaktepe’de sanatın birleştirici gücünün sergilendiği bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sancaktepe Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 2. Kültür Sanat Festivali, katılımcılara unutulmaz anlar sundu. Festivalde, Kürt sanatçı Rewşan Çeliker ile alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani’nin solisti Sinan Kaynakçı, aynı sahneyi paylaşarak müzikseverlere keyif verdi.

BARİŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI

İkili, “Hat Kerwane Helebe” isimli eseri Kürtçe seslendirerek barış ve kardeşlik temalarını güçlü bir biçimde aktarırken, kalabalık da coşkuyla eşlik etti. Bu özel düet, festival alanında uzun süre alkışlandı. Pinhani’nin kariyerinde ilk kez Kürtçe bir şarkı seslendirmesi nedeniyle de büyük önem taşıyan bu performans, heyecan yarattı.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ ETKİNLİK

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu festival, farklı kültürlerin buluştuğu bir ortam oluşturdu. Dünya Barış Günü’nün ruhuna uygun bir buluşma, sanatın birlik oluşturma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.