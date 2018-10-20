436 kaçak yakalandı

Ülkelerindeki kaostan batılı ülkelere kaçan göçmenlerle ilgili açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 436 göçmenin kaçarken yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan düzensiz göç olayları ile ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, 12-19 Ekim 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 13 göç olayının 8’i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 4’ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1’i ise Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 314 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgesinde gerçekleşen 4 olayda 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Kaş bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 6 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Gerçekleşen 13 göç girişiminin 1’inde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çeşme bölgesinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Enez ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 18 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 804 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 arama kurtarma korveti, 32 sahil güvenlik botu, 5 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 15 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 964 saat seyir yapıldı, 39 helikopter (80 saat) ve 10 uçak (49 saat) sortisi ile toplam 129 saat uçuş gerçekleştirildi, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 412 saat görev icra edildi.

TRT