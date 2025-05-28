1 Haziran’da 405 Köyde Seçim Yapılacak

SEÇİM HEYECANI YAŞANACAK

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bazı illerde toplamda 405 köy ve mahallede muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin belirlenmesi amacıyla 1 Haziran Pazar günü seçim gerçekleştirilecek.

SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİDECEK

Bartın’ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde halk oylaması için vatandaşlar sandık başına gidecek. Bu seçimlerde, oy verme işlemi için başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında uygulanacak.

OY VERME YERLERİ SEÇSİS’TEN ÖĞRENİLECEK

Seçim yapılacak yerlerde oy verecek kişilerin hangi sandıklarda oy kullanabilecekleri, YSK’nin SEÇSİS sistemi aracılığıyla öğrenilebilecek. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak sayım ve döküm işlemlerine başlanacak. İlk sonuçlara itiraz sürecinin iki hafta sürdüğü belirtilirken, itirazların yasal sürelerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları kesinleşecek. Seçimi kazanan adaylar, mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.