1’inci Lig’deki Son Hafta Gerçekleşti

SON HAFTA HEYECANI

1’inci Lig’de sezonun 38’inci ve son haftası bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Hem Play-Off hattında hem de küme düşme mücadelesinde son düdüğe kadar büyük bir heyecan yaşandı.

MKE ANKARAGÜCÜ’NÜN KÜME DÜŞMESİ

Mke Ankaragücü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 ile geçmesine rağmen, deplasmanda Manisa FK’nın Ümraniyespor’u 1-0 yenmesi sonucu 48 puanla küme düştü. 1’inci Lig’de daha önceki haftalarda Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor’un da küme düşmesi kesinleşmişti.

PLAY-OFF’TA YARIŞAN TAKIMLAR

Son hafta sonuçlarıyla Play-Off’larda Süper Lig’e yükselmek için mücadele edecek takımlar belirlendi. Fatih Karagümrük, 1-1 devam eden karşılaşmada 87’nci dakikada Gray’ın kaydettiği golle 2-1 galip gelerek sezonu 3’üncü sırada tamamladı ve Play-Off finaline yükseldi. Diğer Play-Off takımları ise 64 puanla İstanbulspor, Bandırmaspor ve Erzurumspor ile 61 puanla ligi noktalamış olan Boluspor oldu. Play-Off’larda İstanbulspor, Boluspor ile Bandırmaspor, Erzurumspor’a karşı mücadele edecek. Bu turlarda rakiplerini geçmeyi başaran takımlar, finalde Fatih Karagümrük’ün rakibi olacak.