1’inci Lig Programı Açıklandı

1. LİG HAFTASI PROGRAMI
1’inci Lig’de 37’nci haftanın karşılaşmaları açıklandı. Tüm mücadelelerin 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da yapılacağı 37’nci haftanın programı şöyle;
4 MAYIS PAZAR
16.00 Çorum FK – Şanlıurfaspor
16.00 Erzurumspor FK – Ümraniyespor
16.00 Ankara Keçiörengücü – MKE Ankaragücü
16.00 Esenler Erokspor – İstanbulspor
16.00 Pendikspor – Fatih Karagümrük
16.00 Manisa FK – Bandırmaspor
16.00 Gençlerbirliği – Sakaryaspor
16.00 Iğdır FK – Kocaelispor
16.00 Amed SF – Adanaspor
16.00 Boluspor – Yeni Malatyaspor