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1’inci Lig Programı Açıklandı

1. LİG HAFTASI PROGRAMI

1’inci Lig’de 37’nci haftanın karşılaşmaları açıklandı. Tüm mücadelelerin 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da yapılacağı 37’nci haftanın programı şöyle;

4 MAYIS PAZAR

16.00 Çorum FK – Şanlıurfaspor

16.00 Erzurumspor FK – Ümraniyespor

16.00 Ankara Keçiörengücü – MKE Ankaragücü

16.00 Esenler Erokspor – İstanbulspor

16.00 Pendikspor – Fatih Karagümrük

16.00 Manisa FK – Bandırmaspor

16.00 Gençlerbirliği – Sakaryaspor

16.00 Iğdır FK – Kocaelispor

16.00 Amed SF – Adanaspor

16.00 Boluspor – Yeni Malatyaspor

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