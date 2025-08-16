Haberler

1’İncİ Ordu’dA DeVir TesLİm TörEnİ Yapıldı

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

1’inci Ordu Komutanlığı’nda, General ve Amiral atamaları çerçevesinde bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer aldı ve Orgeneral Metin Tokel, görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay’a devrediyor.

MSB’DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyasından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında 1’inci Ordu Komutanlığı’nda icra edilen devir teslim törenine katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1’inci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay’a devretti” ifadeleri yer aldı.

Haberler

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Haberler

Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

