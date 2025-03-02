1 Mart 2025 Çılgın Loto Sonuçları Açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen bu çekilişte kazanan rakamlar ve ikramiye bilgileri netleşti. Çılgın Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor.

KAZANAN NUMARALAR VE JOKER HAKKINDA DETAYLAR

1 Mart çekilişinin kazanan numaraları şu şekilde belirlendi: Ana numaralar 38, 42, 62, 66, 75 ve 77 olarak açıklandı. Bununla birlikte, Joker numarası 78 ve SüperStar numarası ise 61 olarak kaydedildi. Çekiliş sonuçlarını sorgulamak isteyenler için bir ekran oluşturuldu.