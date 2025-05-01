1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı Çanakkale’de

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ COŞKUSU

Çanakkale’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalara katılanlar, etkinlikler için eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 11.30’da bir araya gelen katılımcılar, yürüyüşe hazırlanarak saat 12.00’de pankartlarıyla İnönü Caddesi’nde ilerlemeye başladı ve Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kutlamalar sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanda bir araya gelen sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, 1 Mayıs’a dair sloganlar atarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Etkinlikler, yapılan konuşmalarla sona erdi.