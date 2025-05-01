1 Mayıs Emeğin Birliği İçin Direniş

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALCı YALçIN’DAN 1 MAYIS MESAJI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “1 Mayıs emeğin, kardeşliğin, birliğin dayanışmanın günüdür. 1 Mayıs emekçinin, sesinin sözünün yükseldiği gündür. 1 Mayıs dünya mazlumlarıyla dayanışmanın günüdür. 1 Mayıs emeği istismar edenlere kaosa, kargaşaya hizmet edenlere karşı dur deme günüdür. 1 Mayıs küresel ifsat şebekelerine karşı, LGBT borazanlarına karşı sus deme günüdür. Gelir dağılımında adaleti haykırmak, alın terinin değerini korumak için buradayız” şeklinde açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Büro Memur-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen, Enerji Bir-Sen, Birlik Haber-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen çalışanları Ankara Anıtpark’ta buluştu. “Grev Hakkı İstiyoruz” ve “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartların olduğu alanda konuşan Yalçın, 1 Mayıs’ın LGBTİ+ savunucularına “sus” deme günü olduğunu savundu ve ekledi: “Krizlerin faturasının emekçiye kesilmemesi için insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı için, adam gibi sendika yasası için buradayız”.

İSRAİL’E TEPKİ HEDEFLERİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı da sert bir tutum takındı. Yalçın, “Emperyalistler, siyonistler coğrafyamıza demokrasi vaadiyle kan, gözyaşı, ölümler, soykırım getirdiler. Coğrafyamız kan ağlıyor. Artık dişe diş, çeliğe çelik, yumruğa yumruk demenin zamanı. İsrail güçten anlar, hükümetlerden kınama değil, irade bekliyoruz” şeklinde bir mesaj verdi. Ayrıca uluslararası topluma da seslenerek, “Merak ediyoruz, uluslararası toplum İslam ülkeleri soykırımı durdurmak için neyi bekliyor?” dedi.

AİLE DEĞERLERİ VE ANAYASAL GÜVENCE

Aile tanımının değişmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Ailenin evlilik yoluyla kadın ve erkekten oluştuğu anayasal güvence altına alınsın” talebinde bulunarak, “Emeğimizin hakkını almak ve sosyal adaleti sağlamak için varız. Kültürümüze ve aile değerlerimize yapılan saldırılara karşı durmak için birlikte örgütlenmeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. Yalçın, sendika görünümlü odakların çocuklara LGBT propagandası yapmaya çalıştığını belirterek, çocukların eğitim ortamlarının bu tür ideolojilerden korunması gerektiğini dile getirdi.

ENFLASYON VE TOPLU SÖZLEŞME YASASI ÜZERİNE

Yalçın, enflasyonun memur maaşlarıyla ilgili olmadığını belirterek, “Hakemin verdiği zam aza koysan dolmuyor” dedi. Siyasi iktidara yönelik eleştiride bulunarak, toplu sözleşme yasasının acilen değiştirilmesi gerektiğini savundu. “Devletin dili yazıdır, müzakerelerin teminatı tutanaktır. Tutanaksız bir sistem olur mu?” diyerek mevcut toplu sözleşme uygulamalarını eleştirdi. Yalçın, “Kamu personel sistemi mevcut haliyle sorun yaratıyor. Ücret dengesizlikleri giderilmeli” ifadesini kullandı.

Yalçın, son olarak, “Biz Memur-Sen’iz, sosyal adaletin peşindeyiz” diyerek, örgütlenmenin ve dayanışmanın önemini vurguladı.