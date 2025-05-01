Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin davetiyle Hamsi yolu mevkiinde bir araya gelen birçok sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi ile vatandaşlar, sloganlar eşliğinde kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Güvenlik açısından polis ekipleri, alana giren tüm katılımcıları aradı.

SENDİKA TEMSİLCİSİNDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun, yaptığı açıklamada, “Her geçen gün daha fazla işçi, daha fazla emekçi, daha fazla genç, daha fazla kadın, iş güvencesiz, hakları ellerinden alınmış bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi, biz emekçilerin sürdürdüğü mücadelenin olmazsa olmazıdır. İşçiler, emekçiler olarak bu ilkeye hep sahip çıktık. Bizler, bütün işlemlerin hukuk ve demokrasi içinde yürütülmesinden yanayız. Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki sürece herkes saygılı olmalıdır.” ifadesini kullandı.

ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uzun, ayrıca hukukun üstünlüğü çerçevesinde her türlü düşüncenin ifade edilmesi için gerekli ortamın sağlanması gerektiğini belirtti. “Basın özgürlüğü demokratik yapının güvencesidir. Uygulanan iktisat politikalarının temeli insan ve istihdam olmalıdır. Güvenceli ve insan onuruna yaraşır iş şartlarında çalışmak bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır.” şeklinde ifade eden Uzun, kadınların toplumsal yaşamda daha aktif yer alması gerektiğine de vurgu yaptı.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Uzun, taşeron sorununu ve kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini dile getirdi. “Staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik sorunları çözülmelidir. Kamu kurumlarındaki geçici işçilik uygulaması, güvencesiz istihdamın bir türüdür. Bu koşullarda çalıştırılan işçiler güvenceli şekilde istihdam edilmelidir.” diyerek çeşitli öneriler sundu. Ayrıca, kayıt dışı istihdam sorununa işaret ederek, “Kayıt dışı sorunu çözülmeli, herkes kayıt altına alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Uzun, kıdem tazminatının işçiler için vazgeçilmez bir hak olduğunu vurguladı ve asgari ücretin de insan onuruna yakışır bir şekilde hesaplanması gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından katılımcılar, çalınan müziklerin eşliğinde eğlenerek kutlamanın tadını çıkardı.