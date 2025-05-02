1 Mayıs Günü 407 Kişi Gözaltına Alındı

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE GÖZALTILAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında İstanbul’da izinsiz gösterilere katılan 407 kişi gözaltına alındı. Gün içinde gözaltı sayısı 416’ya yükseldi. İfadeleri alınan 372 kişi serbest bırakıldı. Emniyet işlemleri devam eden 44 kişi arasında 8 kişinin terör suçlarından yakalama kararı bulunduğu bilgisi edinildi. İşlemleri süren 44 şüpheliden 36’sı ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan, diğer 8 kişi ise terör suçlarından dolayı adliyeye sevk edilecek.

AVCILAR’DA KADINA ŞİDDET OLAYI

Avcılar’da gece geç saatlerde bir kadın, iki erkek tarafından darbedildi. Geçen bir araç sürücüsü müdahale etmeye çalıştı fakat şiddet devam etti. Darbe anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen kadın, yanındaki bir kadın ve 3 erkekle aynı araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay Ispartakule Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi.

Ispartakule Caddesi’nde bir otomobilden inen kadın, iki erkek tarafından saldırıya uğradı. Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu düşünülen bir kadın, saldırganları engellemeye çalıştı. Darbe nedeniyle yere düşen kadın, bir erkek tarafından darbedilirken, başka bir erkek de saçlarından tutarak kadını yerde sürükledi.

Müdahale etmek isteyen bir sürücü, saldırganlardan biri tarafından “Yoluna devam et” diye uyarılarak geri dönmek zorunda kaldı. Olayın ardından kadın darbeden biri ve iki erkekle birlikte otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.