1 Mayıs Günü Kutlaması İzmir’de Yapıldı

GÜNDOĞDU MEYDANI’NDA KUTLAMALAR YAPILDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda coşku ve heyecanla kutlandı. Bu yıl da Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik için geniş güvenlik önlemleri alındı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi.

HEMSETMİ YÜRÜYÜŞLERİ DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı Lozan Meydanı’ndan, DİSK Ege Bölge Temsilciliği Basmane Meydanı’ndan, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı’ndan, KESK ve birçok sivil toplum kuruluşu Cumhuriyet Meydanı’ndan, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Meydana gelenler, üst arama işlemlerinin ardından alana giriş yaptı. Yürüyüşlerin ve konuşmaların ardından alanda toplanan kalabalık, halay çekerek coşkuyu artırdı.

EĞLENCELİ PROGRAM DEVAM EDİYOR

1 Mayıs etkinlikleri, İlkay Akkaya’nın konseri ile devam etti. Alandaki kutlamalar, eğlenceli etkinliklerle sürüyor ve katılımcılar bu özel günü birlikte kutlamak için bir araya geldi.