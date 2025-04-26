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1 Mayıs Günü Ücretsiz Ulaşım Sunulacak

TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar doğrultusunda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz hale geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karar, ulaşım imkânlarının genişletilmesini sağlıyor.

ÜCRETSİZ SEFER HATLARI

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, vatandaşların özel günleri daha kolay bir şekilde kutlamasını sağlıyor.

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