1 Mayıs Kutlamaları Gerçekleşti

1 MAYIS KUTLAMALARI SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Amasya, Çankırı ve Kastamonu’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel çeşitli programlar düzenlendi. Samsun’da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından bir yürüyüş ve miting tertiplendi. İlkadım ilçesinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü üyeleri, taşıdıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na kadar çeşitli sloganlar atarak yürüdü. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Uğurcan Albak, işçilere “esnek ve güvencesiz çalışma yöntemlerinin dayatıldığını” öne sürdü ve “Bu ülkenin zenginlikleri, üretenleri biziz. Fabrikaların, şantiyelerin, hastanelerin, okulların yönetimi ve kamu hizmetlerini ayakta tutanlar biziz.” dedi. Konuşmanın ardından katılımcılar, halay çekerek kutlamayı sürdürdü.

ÇORUM’DA COŞKU DOLU KUTLAMALAR YAPILDI

Çorum’da, Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde Pir Baba Parkı’nda toplanan grup, döviz ve pankartlarla Gazi Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı’na yürüdü. İl Emniyet Müdürlüğü, yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri aldı. Etkinlikte Emekli-Sen Çorum İl Başkanı Hikmet Aydın, Toleyis Sendikası İl Başkanı Nihat Tekin, KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, işçilerin sorun ve taleplerini dile getirdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katılımcıların bayramını tebrik etti ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, kutlamalara katılarak halay çekti.

SİNOP’TA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Sinop’ta düzenlenen kutlamalar, çeşitli sendikaların katkısıyla gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. Eski otogar mevkisinde bir araya gelen grup, Bülent Ecevit Caddesi boyunca Türk bayrakları ve dövizlerle Uğur Meydanı’na kadar yürüdü. Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Kutlama, yerel sanatçıların sahne aldığı konserle sona erdi.

TOKAT’TA HALAY ÇEKİLDİ

Tokat’ta KESK ve DİSK tarafından düzenlenen etkinlikte, Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplanan grup, döviz ve pankartlarla yola çıktı. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen katılımcılar, burada halay çekti. İl Emniyet Müdürlüğü, yürüyüş güzergahında güvenlik önlemleri aldı.

ÇANKIRI’DA SENDIKALARDAN BİRLİK MESAJI

Çankırı’da Kucaklama Taşı’nda toplanan sendika üyeleri, pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı’na kadar yürüyerek sloganlar attılar. Burada Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Topçu, işçi ve emekçilerin önemine dikkat çekerek, “İşçiler birlikte daha güçlü” ifadesini kullandı. Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sendika üyeleri de katıldı.

AMASYA’DA HALAY VE KONUŞMALAR

Amasya Künç Köprüsü’nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, sloganlar atarak Pirinççi Caddesi’nden Yavuz Selim Meydanı’na yürüdü. Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlama alanına alınan grup, davul zurna eşliğinde halay çekti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Amasya Şube Başkanı Satılmış Ayan, burada bir konuşma yaptı.

KASTAMONU’DA BİR ARAYA GELEN İŞÇİLER

Kastamonu’da Cumhuriyet Meydanı ile Türkiye Yol-İş Sendikası 1 ve 2 Nolu Şubesinde bir araya gelen işçi sendikaları, kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Ben işçi arkadaşlarımın, emekçi arkadaşlarımın, memurların, gençlerin, kadınların, sevgili çocukların 1 Mayıs Emek Mücadele ve Dayanışma Bayramı’nı kutluyorum. Hoş geldiniz sefa getirdiniz.” ifadelerini kullandı. Türkiye Yol-İş Sendikası’ndaki kutlamada 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çelik ve 2 Nolu Şube Başkanı Sadık Düzgün, işçilerin bayramını tebrik etti.