1 Mayıs Kutlamaları Gerçekleşti Çeşitli Şehirlerde

İZMİR’DE KUTLAMALAR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak’ta çeşitli kutlama programları düzenlendi. İzmir’de Gündoğdu Meydanı’na yürüyen gruplar, sendika ve siyasi partilerden gelen katılımcılarla birlikte türküler eşliğinde halay çekti. Kutlamalar sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer temsilciler, işçilerin 1 Mayıs’ını kutlamak için alanda yer aldı.

MANİSA’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Manisa’da Emek Demokrasi ve Barış Platformu öncülüğünde başlatılan yürüyüş, Sultan Camisi önünden başladı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde sürdü ve burada hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlamıyla ilgili konuşmalar yapıldı.

DENİZLİ’DE HALAY ÇEKİLDİ

Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda toplanan işçiler, Ulus ve Tokat caddeleri kavşağına yürüyüş düzenledi. Kavşakta davul zurna eşliğinde halay çekildi. Etkinlik, sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından sona erdi. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı.

AYDIN’DA YAĞMURA RAĞMEN KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Aydın’daki etkinlik, Malazgirt Meydanı’ndan Efekent Kapalı Pazar Yeri’ne yürüyüşle başladı. Yağmur nedeniyle katılımcıların bir kısmı alandan ayrıldı. Geri kalan grup halay çekmeye devam etti. Programa CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

UŞAK’TA ANMA TÖRENİ YAPILDI

Uşak’ta, eski belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalık, İsmet Paşa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’na yürüdü. Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi’nden bir grup, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra, sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası’nın şarkıları eşliğinde halay çekildi ve zeybek gösterileri yapıldı. Programa CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı.