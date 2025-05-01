1 Mayıs Kutlamaları Türkiye’nin Şehirlerinde Yapıldı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Bursa’daki kutlamalarda, bir araya gelen sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları mensupları Millet Bahçesi’nde toplandı. Polis uygulama noktalarındaki güvenlik kontrollerinin ardından işçiler, pankartlar açıp sloganlar atarak Kent Meydanı’na yürüdü. Burada düzenlenen kutlamalarda sendikaların temsilcileri günün anlamı hakkında konuşmalar yaptı ve konserler verildi.

ESKİŞEHİR’DE KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Eskişehir’deki etkinlikte, çeşitli sendikalar ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu üyeleri Atatürk Bulvarı’nda bir araya geldi. Güvenlik önlemlerinin alındığı programda katılımcılar bulvar boyunca sloganlar atarak Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki meydana kadar yürüdü. Buradaki etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra bazı belediye başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sendika temsilcileri katılımcılara hitap etti.

BALIKESİR’DEKİ KUTLAMALAR VE MESAJLAR

Balıkesir’de Altıeylül ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı önünde toplanan işçi sendikaları, burada Kuva-yi Milliye Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Burada konuşma yapan Kristal-İş Balıkesir Şube Başkanı Ata Yazıcı, 1 Mayıs’ın tarihçesinden bahsetti. Sendikaların ve toplu sözleşme koşullarının önemini vurgulayan Yazıcı, sosyal adalet ve barış gibi konular üzerinde kararlı bir mücadele sürdüreceklerini dile getirdi ve “Savaşların olduğu alanlarda insan hakları emek mücadelesinden söz edilemez. Gazze’de uzun süredir devam eden insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacağız. Biz emekçiler savaşın değil barışın tarafındayız.” şeklinde konuştu. Hatıralar ve müzik eşliğinde meydanda halay çekildi. Etkinlikte CHP Balıkesir Milletvekili, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok işçi de yer aldı.

ÇANAKKALE’DE BİR ARAYA GELDİLER

Çanakkale’deki kutlamalar, eski Salı Pazarı’nda toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar, türküler söyleyerek halay çekti. Ardından, organizasyonu gerçekleştiren sendikalar ve sivil toplum kuruluşları adına çeşitli konuşmalar yapıldı. Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine, CHP Çanakkale Milletvekili, Çanakkale Belediye Başkanı ve bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.