1 Mayıs Kutlamalarında Dem ile Add Tartışması

1 MAYIS KUTLAMALARINDA GEÇİMSİZLİK

Kocaeli’de gerçekleşen 1 Mayıs kutlamaları sırasında DEM Partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Kavganın, ADD üyelerinin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganına DEM’lilerin katılmadığı yönündeki iddialarla başladığı bildiriliyor.

KUTLAMALARDA GÜNDEME GELEN TARTIŞMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmit’te düzenlenen etkinlikte, yürüyüş sonrası kutlamaların yapılacağı alan içerisinde taraflar arasında bir tartışma patlak verdi. DEM ve ADD üyeleri arasındaki gerginlik, bir kişiye tokat atılmasıyla büyüdü. Katılımcılar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, alanda “Hepimiz 1 Mayıs için, emek için geldik. Lütfen sakin olun” şeklinde anonslar yapıldı.

GENEL DURUMUN ANALİZİ

Yaşanan gerginliğin, DEM’lilerin ADD’nin “Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz” sloganına katılmadıkları iddialarıyla başladığı kaydediliyor. Bu durum, 1 Mayıs etkinlikleri sırasında kutlamaların amacının ve ruhunun nasıl algılandığını bir kez daha gözler önüne serdi.