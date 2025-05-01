1 Mayıs Kutlaması, Ankara’da Yapıldı

ANKARA’DA 1 MAYIS KUTLAMALARI

Ankara’da “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”, Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı’na gerçekleştirilen yürüyüş ve mitingle kutlandı. Başkentteki etkinlikler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Ankara Tabip Odası’nın oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde düzenlendi. Yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi metrosu önünden başladı ve güvenlik kontrollerinin ardından katılımcılar üst aramasından geçirildi. Yoğun yağmura rağmen kalabalık bir katılım gerçekleşti.

YOĞUN KATILIM VE SLOGANLAR

Yürüyüşe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sendika üyeleri, dernek ve odaların temsilcileri gibi birçok kişi katıldı. Katılımcılar, ellerinde bayraklar ve dövizlerle Tandoğan Meydanı’na yürüdü. “İş, aş, hürriyet”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Hak, adalet, özgürlük” gibi yazıların bulunduğu dövizleri taşıyan kalabalık, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını attı.

MEHMET AYDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Kortej, Tandoğan Meydanı’na ulaştıktan sonra alanda bir miting düzenlendi. Tertip komitesi adına konuşan KESK üyesi Mehmet Aydoğan, “Kapitalist, emperyalist sistemin krizleri derinleştikçe savaşlar büyüyor. Filistin’de, Ukrayna’da, Suriye’de halklar yıkımla, açlıkla, ölümle baş başa bırakılıyor. Emperyalist güçler yeni paylaşım hesapları yaparken Türkiye’deki iktidar da bu savaşın kervanına kendi çıkarları doğrultusunda katılıyor. Asgari harcamalar rekor düzeye ulaşıyor, çok uluslu şirketlere kaynaklar aktarılırken halk yoksulluğa, işsizliğe ve güvencesizliğe mahkum ediliyor. Bu ülkenin emekçileri olarak bizler de payımıza düşen açlık ve yoksullukla baş başa bırakılıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sanatçı Erdal Güney sahne aldı ve etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.