1 Mayıs Resmi Tatil Mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı sorusu gündemde. Özellikle kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve öğrenciler için bu günün çalışma ve eğitim durumu büyük bir önem taşıyor. Resmi kaynaklardan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor.

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Türkiye’de her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor ve bu özel gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi takvime göre bu yıl da 1 Mayıs’ın çalışma düzeninde bir değişiklik olmaması bekleniyor.