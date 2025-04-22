Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığına ilişkin vatandaşlar, resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip ediyor. Kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve öğrenciler için 1 Mayıs günü eğitim ve çalışma durumu oldukça önemli. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu net bir şekilde yanıt buldu mu? Resmi takvime göre 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın değerlendirilişi hakkında detaylı bilgiler haberimizde bulunuyor. Yani 1 Mayıs resmi tatil mi?

RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİYOR

Türkiye’de her yıl 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Bu gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor.