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1 Mayıs Resmi Tatil Mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığına ilişkin vatandaşlar, resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip ediyor. Kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve öğrenciler için 1 Mayıs günü eğitim ve çalışma durumu oldukça önemli. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu net bir şekilde yanıt buldu mu? Resmi takvime göre 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın değerlendirilişi hakkında detaylı bilgiler haberimizde bulunuyor. Yani 1 Mayıs resmi tatil mi?

RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİYOR

Türkiye’de her yıl 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Bu gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

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Kastamonu’da Eşini Öldüren B. Civil Tutuklandı

Kastamonu'da 8 aylık hamile Elif Civil'in cesedi, eşi tarafından 10 gün boyunca evde saklandığı yerden çıkarıldı. Eşi tutuklandı.
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Vezirköprü AK Parti Toplantısı Yapıldı.

Vezirköprü'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplandığı etkinlikte, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve yerel yöneticiler, parti faaliyetleri ile gelecek dönem planlarını ele aldı.

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