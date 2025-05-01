1 Mayıs’ta Maden İşçileri Yürüdü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ZONGULDAK’TA GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, madenciler, emekliler, öğrenciler, memurlar, taraftar grupları ve siyasi parti üyelerinin katılımıyla kutlandı. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüş, 5 kilometreye ulaşan araç kuyruklarına yol açtı. ‘Emeğin başkenti’ olarak bilinen Zonguldak’ta, etkinlikler çerçevesinde Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi madenciler, emekliler, üniversite öğrencileri ve çeşitli memur ile işçi sendikalarının üyeleri, siyasi parti mensupları saat 11.00’de İstasyon Caddesi’nde toplandı. Bu sırada polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

YOĞUN TRAFİK VE BEKLEYİŞ

Saat 12.00’de başlayan yürüyüş nedeniyle Zonguldak-Ankara yolu trafiğe kapatıldı. Yürüyüş sırasında yolda bulunan sürücüler, kontak kapatarak beklemek zorunda kaldı. Bekleyişleri 1 saati bulan sürücülerin Ankara yönünde 2 kilometre, İstanbul yönünde 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kortejin ana yoldaki kavşağı geçmesiyle beraber trafik tekrar normale döndü.

BARETLER YERDEYİ KARIŞTIRDI

Yürüyüşte biri araya gelen madenciler, ‘Yaşasın 1 Mayıs’ sloganları atarak baretlerini yere vurdu. Ayrıca, ‘Gruplu çalışma istemiyoruz’ şeklinde de sloganlar duyuldu.

Tüm Emekliler Sendikası üyesi bir kadın, tekerlekli sandalyesiyle korteje katılıp sendikasının bayrağını gururla taşıdı. Yürüyüşte, 10 Kasım 2023’te cesedi bulunan kaçak ocakta madencilik yapan Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin fotoğrafı da üniversite öğrencileri tarafından taşındı. Etkinlik, Madenci Anıtı’nda sona erdi ve burada katılımcılar şarkılar söyleyip sloganlar atarak programı sürdürdü. Program, düzenleme komitesi üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.