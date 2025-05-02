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1 Mayıs’ta New York’ta Gösteri Yapıldı

AÇIKLAMALARLA SATILMAZ GÖSTERİLER

ABD’nin New York şehrinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle gösteri ve yürüyüşler yapıldı. New York’ta binlerce kişi, işçi ve göçmen haklarını savunmak için sokaklara döküldü. Başkan Donald Trump’ın bu haklara yönelik kararlarını protesto eden katılımcılar, ellerinde pankart ve bayraklarla bu politikalara karşı seslerini yükseltti.

BİRLİK MESAJLARI VE DESTEK AÇIKLAMALARI

Çeşitli gösteriler ve yürüyüşler gerçekleştiren katılımcılar, birlik mesajları vererek çalışanların desteklenmesi gereğini dile getirdi. Göstericiler, Trump yönetiminin “yanlışlıkla” El Salvador’a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia’ya ve Columbia Üniversitesi protestolarını öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil’e desteklerini taşıdıkları dövizlerle ifade etti.

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