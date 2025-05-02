1 Mayıs Yollar Tekrar Açıldı

1 MAYIS GÜNÜNDE TEDBİRLER ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul Valiliği’nin yaptığı tedbirler çerçevesinde Beyoğlu’ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, akşam saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Valilik, bu özel gün nedeniyle aldığı önlemler ile birlikte, Beyoğlu’ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi’nin çevresini polis ekipleri aracılığıyla bariyerlerle kapatmıştı. Sabah saatlerinden itibaren caddeler ve sokaklar, güvenlik tedbirleriyle kapatıldı.

TRAFİK HAREKETLİLİĞİ SONA ERDİ

Akşam saatlerine gelindiğinde, 1 Mayıs etkinliklerinin sona ermesiyle birlikte, cadde ve sokaklar kademeli olarak araç ve yaya trafiğine açılmaya başladı. Bu durum, bölgedeki günlük yaşamın normale dönmesine olanak sağladı.

– İSTANBUL