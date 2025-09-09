1 Milyon Gazzeliyi Yeniden Güneyi Sürecekler

GAZZE’DE YENİ SAVAŞ GÖLGESİ

İsrail, aylardır Gazze’yi aralıksız bombalayarak on binlerce sivilin katledilmesine ve milyonlarca insanın evsiz ve aç kalmasına neden oldu. Şimdi ise, normalde güvenli kabul edilen sığınak şehirlerine gözünü çeviriyor.

TÜM GAZZE İÇİN TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu (IDF), Gazze Şehri için en büyük tahliye emrini duyurdu. Bu sabah yapılan açıklamada, saldırıların yoğunlaşacağına dair sinyaller verildi. Albay Avichay Adraee, “Savunma güçleri Hamas’ı yenilgiye uğratmaya kararlıdır ve Gazze Şehri bölgesinde daha büyük bir güçle hareket edecektir.” dedi. İsrail basınında çıkan haberlere göre, bu tahliye emrinin kapsamı ve aciliyeti, IDF’nin Gazze Şehri’ni tamamen işgal etmesinin yakın olduğu anlamına geliyor.

SÜRGÜNE GİDEN 1 MİLYON GAZZELİ

Önceki tahliye talimatları belirli bölgeleri kapsıyordu. Şimdi ise bu durum, Filistinliler için yeniden bir sürgün anlamı taşıyor. Gazze’deki yaklaşık 1 milyon Filistinli içerisinden, şimdiye kadar 100 bin kadarının evlerini terk ettiği bildiriliyor.

NETANYAHU’DAN AĞIR TEHDİT

Dün akşam Netanyahu, Gazze Şehri’ndeki Filistinlilere doğrudan “Hemen ayrılın” çağrısı yaptı. İki günlük operasyonların sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Netanyahu, “Tüm bunlar ana operasyonun sadece başlangıcı, sadece açılışı.” şeklinde ekledi. Hamas ise Netanyahu’nun bu tehditlerinin Gazze Şehri sakinlerinin zorla yerinden edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Açıklamada, “Bu, bombardıman, katliamlar, açlık ve ölüm tehditlerinin ağırlığı altında gerçekleşiyor.” ifadeleri kullanıldı.

BOMBARDIMAN VE HEDEF OLAN BİNALAR

İsrail ordusu, Gazze Şehri’ndeki saldırılara devam ediyor. El Cezire’nin haberine göre, bu sabah iki apartman bloğu bombardıman ile yıkıldı. Ordu, bu binalarda Hamas’ın istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyor. Filistinlileri şehir merkezinden çıkmaya zorlamak amacıyla özellikle yüksek binaları hedef alıyor.

İsrail’in Gazze Şehri’ni işgal planı, 21 Ağustos’ta güvenlik kabinesinde onay aldı ve “Gideon’un Savaş Arabaları 2 Harekatı” adı verildi. Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu plan çerçevesinde ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye sürülecek, şehir kuşatılacak ve yoğun saldırılarla işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

CAN KAYIPLARINDA SON DURUM

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 552 Filistinli yaşamını yitirdi, 163 bin 96 kişi yaralandı. Bunların arasında açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 393, bunlardan 140’ı çocuk.