1 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’Yİ İNCELEME İMKANI

1 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün kararları ve ilanları hakkında bilgi edinmek için PDF formatında indirme seçeneği mevcut. Bu sayede okuyucular, alınan kararların ayrıntılarını kolaylıkla görüntüleyebiliyor.

GÜNÜN İLANLARI VE KARARLARIN DETAYLARI

Yayımlanan belgelerde Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare bölümündeki gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve diğer güncel ilanlar yer almakta.

GÜNCEL DURUM

Ancak 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)” gereği bugün Resmî Gazete yayımlanmıyor. Bu durum, okuyucuların merak ettiği güncel kararların bulunmadığını gösteriyor.