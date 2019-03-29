1 Nisan’da okullar tatil

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Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ertesi günü eğitim-öğretime ara verileceği öğrenildi.

Seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu, bir süredir öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin gündeminde yer almaya devam ediyordu. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerinin ardından 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. İşte, 1 Nisan’da eğitim öğretim devam edip etmeyeceğine yönelik yapılan o açıklama

Seçimin ertesi günü okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler kadar eğitimcilerin de gündemindeydi. Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklama yapmasının ardından 1 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretim takviminin normal şekilde devam edip etmeyeceği yanıt buldu. İşte, MEB’den gelen o açıklama…

1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde seçimin ertesi gününü tatil ilan eden Milli Eğitim Bakanlığı, Hürriyet eğitim servisinin edindiği bilgilere göre 31 Mart seçimleri sonrasına denk gelen 1 Nisan Pazartesi gününü resmi olarak tatil ilan etti.

2019 yılı içerisinde resmi tatil ilan edilen günler şu şekilde olacak;

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ: Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

HAFTA SONU TATİLİ: 2019’de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019’da tatil yapılacak gün sayısı 121.

HÜRRİYET