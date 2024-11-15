“1 Ocak’tan İtibaren Yeni Vale Düzenlemesi”

İSTANBUL’DA VALE ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da özellikle lüks bölgelerde vale ücretlerinin yüksekliği ve belirsizliği bir çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Etiler, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi gibi merkezlerde vale ücretinin bin lirayı aşması büyük tepki topladı. Bu duruma bir çözüm getirmek amacıyla İstanbul Valiliği kararı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından ‘vale tarifesi’ hazırlandı. Yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere, alışveriş merkezlerinde 200-300 lira, hastanelerde 150-200 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 250-400 lira olarak belirleniyor. Havalimanlarında vale ücreti ise 500 lira olarak aynı kaldı.

DÜZENLEME 1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre İstanbul ilçeleri üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar yapıldı. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölge için AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL tavan fiyat uygulanacak. Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcılar’ı kapsayan 2. Bölgede ise AVM’lerde azami vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olarak belirlendi. Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olacak. Bu fiyatlar, İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.

HAVALİMANI ÜCRETLERİ DEĞİŞMEDİ

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce uygulanan vale hizmeti ücreti 500 lira olarak yeni tarifede de değişmeden aynı kaldı.