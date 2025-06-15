1 Saatte Yangın Kontrol Edildi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Mecidiye köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, 4 uçak ile 2 helikopterin yanı sıra Keşan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi katıldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Yangın, saat 14.00 sularında başladı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının, tarladaki anızdan çıktığı belirtiliyor ve çıkış nedeninin tespit edilmesi için araştırmalar devam ediyor.